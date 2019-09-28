Лавров заявил о попытках Запада противостоять полицентричному миру

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на Генассамблею ООН и встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

Помпео перед после встречи с Лавровым написал в Twitter, что оба государства должны найти путь для продвижения вперед несмотря на наличие «областей напряженности» у США с Россией.

«Мы работали вместе раньше — мы можем сделать это снова», — заявил Помпео и добавил, что встретился с Лавровым в том числе и для обсуждения темы контроля над вооружениями.

Многие представители международного сообщества в своих выступлениях с трибуны ООН призвали Россию и Штаты урегулировать вопрос контроля над вооружениями после недавнего разрыва Договора о ликвидации и нераспространении ракет средней и меньшей дальности.

Лавров заявил, что Россия в рамках этой сессии внесет на рассмотрение ООН проект резолюции об укреплении системы контроля над вооружениями и призвал страны-члены Организации поддержать принятие документа. В выступлении после разговора с Помпео министр Лавров подчеркнул, что РФ настораживает затянувшийся ответ американской стороны на предложение о принятии заявления о недопустимости ядерной войны.

По поводу ситуации с недавней невыдачей виз российской делегации, отправленной в ООН, Помпео заявил, что не имеет к этому инциденту отношения, как и президент США Дональд Трамп. Во время своего выступления Лавров отметил, что ведущие страны Запада пытаются помешать формированию полицентричного мира и стремятся вернуть себе привилегированные позиции.