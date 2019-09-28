Российский профсоюз моряков не получал обращений от экипажа горящего в Корее танкера

Представитель РПСМ в субботу, 28 сентября, сообщил, что российский профсоюз моряков еще не получал обращений от экипажа горящего в Южной Корее танкера Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты. Ранее власти города Ульсан заявили, что грузовое судно взорвалось и загорелось в южнокорейском порту.

В момент случившегося на борту танкера находились 25 членов экипажа. Всех эвакуировали. Среди экипажа — россияне и филиппинцы. Предварительно, жертв нет, но пострадали несколько человек. Врачи оценили состояние одного моряка как тяжелое. Согласно порталу Международной федерации транспортных рабочих, моряки танкера Stolt Groenland защищены коллективным договором с ITF, который истекает 30 сентября. 28 сентября на судне STOLT GROENLAND произошёл взрыв и начался пожар. Среди членов экипажа 10 граждан России. По информации от капитана судна, никто из членов экипажа, включая российских граждан, серьезно не пострадал, все моряки эвакуированы.https://t.co/RiUgaB1ur2 #Россия pic.twitter.com/yEK6Miv5Mn — МИД России ???????? (@MID_RF) 28 сентября 2019 г.