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 Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан
12:59   28 Сентября 2019
Россия

Российский профсоюз моряков не получал обращений от экипажа горящего в Корее танкера

Российский профсоюз моряков не получал обращений от экипажа горящего в Корее танкера

Представитель РПСМ в субботу, 28 сентября, сообщил, что российский профсоюз моряков еще не получал обращений от экипажа горящего в Южной Корее танкера Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты. Ранее власти города Ульсан заявили, что грузовое судно взорвалось и загорелось в южнокорейском порту.

В момент случившегося на борту танкера находились 25 членов экипажа. Всех эвакуировали. Среди экипажа — россияне и филиппинцы. Предварительно, жертв нет, но пострадали несколько человек. Врачи оценили состояние одного моряка как тяжелое.

Согласно порталу Международной федерации транспортных рабочих, моряки танкера Stolt Groenland защищены коллективным договором с ITF, который истекает 30 сентября.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #южная корея #общество #судно

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