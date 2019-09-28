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Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

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12:51   28 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает президент страны Саломе Зурабишвили. По ее словам, это необходимо для решения существующих проблем.

По словам президента Грузии, страна отказалась от военного пути, но при этом необходимо наладить путь переговоров и дипломатии для налаживания отношений с Россией. По словам Зурабишвили, Грузии нельзя закрываться и не использовать возможные варианты для диалога с РФ.

Кроме того, Саломе Зурабишвили сообщила, что приветствует реакцию западных стран, позитивно оценивающих состоявшуюся на полях ГА ООН встречу представителей МИР РФ и МИД Швейцарии, последние представляли интересы обеих стран. Также президент Грузии заявила, что в стране русофобии нет.

В 2008 году Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, с того времени между РФ и Грузией нет дипломатических отношений. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал условие, при котором Россия возобновит авиасообщение с Грузией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #грузия #зурабишвили

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