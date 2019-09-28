Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине
Представитель украинского министерства внутренних дел в субботу, 28 сентября, сообщил, что международные учения Rapid Trident-2019, которые стартовали 13 сентября, завершились во Львовской области. По его словам, в учениях поучаствовали более трех тысяч военных из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.
В рамках Rapid Trident-2019 использовали систему имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и условного противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.
По информации МВД Украины, цель учений — изучить подразделениями опыт ведения боевых действий по стандартам Североатлантического альянса. Все элементы Rapid Trident - 2019 проходили в максимально приближенных к боевым условиях.
На Львівщині завершилися міжнародні військові навчання «Rapid Trident – 2019» У навчаннях взяли участь понад 3600 військовослужбовців з 14 країн світу та 600 одиниць військової техніки. Деталі: https://t.co/F5ffChCD59 pic.twitter.com/nt8wXzd7Nc— МВС України (@MVS_UA) 28 сентября 2019 г.