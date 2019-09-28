Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

Представитель украинского министерства внутренних дел в субботу, 28 сентября, сообщил, что международные учения Rapid Trident-2019, которые стартовали 13 сентября​​​, завершились во Львовской области. По его словам, в учениях поучаствовали более трех тысяч военных из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.

В рамках Rapid Trident-2019 использовали систему имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и условного противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.

По информации МВД Украины, цель учений — изучить подразделениями опыт ведения боевых действий по стандартам Североатлантического альянса. Все элементы Rapid Trident - 2019 проходили в максимально приближенных к боевым условиях.