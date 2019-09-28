Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

 Режиссер Виктюк назвал умершего Марка Захарова человеком с уникальным талантом

Режиссер Виктюк назвал умершего Марка Захарова человеком с уникальным талантом
Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

 Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине
Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»

Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»

 Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан
Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

Марка Захарова собираются похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

 Режиссер Виктюк назвал умершего Марка Захарова человеком с уникальным талантом

Режиссер Виктюк назвал умершего Марка Захарова человеком с уникальным талантом
Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

Грузии нужно наладить диалог с Россией, считает Зурабишвили

 Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине
Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»

Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»

 Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан
12:39   28 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

Представитель украинского министерства внутренних дел в субботу, 28 сентября, сообщил, что международные учения Rapid Trident-2019, которые стартовали 13 сентября​​​, завершились во Львовской области. По его словам, в учениях поучаствовали более трех тысяч военных из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.

В рамках Rapid Trident-2019 использовали систему имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и условного противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.

По информации МВД Украины, цель учений — изучить подразделениями опыт ведения боевых действий по стандартам Североатлантического альянса. Все элементы Rapid Trident - 2019 проходили в максимально приближенных к боевым условиях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #учения #мвд #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...