Худрук театра Ленком Марк Захаров скончался в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Известно, что смерть наступила в субботу, 28 сентября. Марку Захарову было 85 лет, он умер после продолжительной болезни, отметил Варшавер. Дата и место похорон пока неизвестны, об этом сообщат дополнительно.

Накануне стало известно, что Захарова госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на воспаление легких.

Марк Захаров возглавил театр Ленком в 1973 году, где за это время поставил около пятидесяти спектаклей. Среди снятых им фильмов картины «Тот самый Мюнхаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви» и многие другие. 13 октября марку Захарову исполнилось бы 86 лет.