Мадуро заявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Военно-технические специалисты из России прилетели на двух самолетах в Венесуэлу и находятся в стране, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Ранее Мадуро посещал Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава сообщил, что работы в сфере военно-технического сотрудничества России и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику.

«Президент Путин подтвердил всю свою политическую, дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира… Поддержка пришла несколько дней назад … приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке. Они находятся в Венесуэле», — заявил Мадуро во время своего выступления, транслировавшегося в Twitter. Мадуро подчеркнул, что прибывшие военно-технические специалисты — это новая команда, а предыдущие россияне, приезжавшие в начале года, уехали обратно.

26 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении оказания военно-технической помощи Венесуэле. Представитель Кремля заявил, что Россия отправила в Венесуэлу военное имущество и технику, которая частично нуждается в сервисном обслуживании — так РФ выполняет обязательства поставщика.

Напомним, в начале года некоторые западные СМИ активно распространяли ложную информацию о вывозе из Каракаса самолетами одной российской авиакомпании «золота Мадуро» из государственного хранилища. Вторым фейком, запущенным американскими таблоидами в информационное пространство, стал фейк о ЧВК «Вагнер», якобы прибывшей в Венесуэлу для охраны Мадуро. Обе «новости» опровергли в руководстве РФ и Венесуэлы: распространившим ложь медиа также пришлось публиковать опровержение.