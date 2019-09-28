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12:09   28 Сентября 2019
Россия

Спасатели ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов на улицах Комсомольска

Спасатели ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов на улицах Комсомольска

Представитель ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю в субботу, 28 сентября, сообщил, что на трех улицах Комсомольска-на-Амуре разлились нефтепродукты. По его словам, полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Спасатели смывают нефтепродукты, задействовали администрацию на уборку территории.

«Разлив произошел на трех улицах», — уточнили в МЧС.

Проспекте Первостроителей — 2200 метров, улица Шиханова — протяженность 400 метров, улица Васянина — протяженность 1,2 километра. Нефтепродукты впитались в асфальт, поэтому придется снимать верхний слой и заново укладывать.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #нефть #комсомольск-на-амуре #хабаровский край

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