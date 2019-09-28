Спасатели ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов на улицах Комсомольска

Представитель ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю в субботу, 28 сентября, сообщил, что на трех улицах Комсомольска-на-Амуре разлились нефтепродукты. По его словам, полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Спасатели смывают нефтепродукты, задействовали администрацию на уборку территории.

«Разлив произошел на трех улицах», — уточнили в МЧС. Проспекте Первостроителей — 2200 метров, улица Шиханова — протяженность 400 метров, улица Васянина — протяженность 1,2 километра. Нефтепродукты впитались в асфальт, поэтому придется снимать верхний слой и заново укладывать. Первостроителей и Васянина на участке от Ленина до Вокзальной останутся закрытыми до завтрашнего утра. Здесь работают пожарные на замывке горючего, которое разлили злоумышленники минувшей ночью. https://t.co/mjAH0EmJqP pic.twitter.com/3Qd6KV4fKb — Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) 28 сентября 2019 г.