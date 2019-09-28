 Трамп раскритиковал Демпартию США в видео и пообещал «осушить это болото»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеоролик, в котором критикуется экс-вице-президент Джо Байден и Демократическая партия США после истории с увольнением генпрокурора Украины.

Видеоролик под названием «Я высушу это болото» рассказывает о скандале после увольнения экс-генпрокурора Украины, занимавшегося расследованием деятельности компании сына Байдена.

«Джо Байден пообещал Украине миллиард долларов за увольнение генпрокурора, расследовавшего дело компании его сына. Но когда Трамп попросил Украину расследовать это на предмет коррупции, демократы решили запустить процедуру импичмента», — сказано в видео.

На ролике также видны кадры со встречи бывшего президента Украины Петра Порошенко с Байденом. Также Байден встречался с экс-премьером страны Арсением Яценюком. В ролике говорится, что демократы проиграли прошлые выборы «и хотят фальсифицировать» президентские выборы 2020 года. «Не дайте им сделать это», — заключается в видеозаписи.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

Напомним, после обнародования разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, представители Демократической партии США начали процедуру импичмента против Трампа, обвинив его в том, что тот просит помощи Украины для вмешательства в выборы с помощью дискредитации политического противника. Ранее Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом и заявил, что ожидал публикации только части диалога американской стороны.