Слуцкий не исключил, что Волкер покинул пост спецпредставителя из-за новой должности

Беседуя с «Политикой Сегодня», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, о которой ранее сообщил CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Депутат не спешит связывать отставку Волкера с конфликтом на Украине и с невыполнением им должностных обязанностей.

«Мы не знаем, может быть у него появилась более интересное предложение по работе. Это не значит, что, с точки зрения Госдепа США, он не справился или недостаточно справился с участием [в решении конфликта] по Украине. Поэтому говорить о том, что его отставка связана с тем, что он был слишком "либерален" с точки зрения российских переговорщиков это будет совершенно притянуто за уши», — говорит Слуцкий.

Волкер запомнился как переговорщик достаточно жесткий. Это доказывает частая критика «с оттенком дипломатии» в адрес России.

«Предложения РФ по немедленному разведению тяжелого вооружения и ряд других предложений, которые являются неотъемлемыми со стороны минских соглашений. Он воспринимал это через призму «российских подходов», с которыми он не был заранее согласен. Вот такое мое впечатление от деятельности Волкера на этом посту», — считает председатель.

Не только в отношении к России спецпредставитель был неконструктивен, добавляет Слуцкий. Но и, по сути, эта недостаточная конструктивность касалась выполнения минских соглашений в целом. Депутат уверен, что такая позиция Волкера была заточена исключительно под режим экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Конечно, же если бы спецпредставитель был более объективным по отношению к происходящим на юго-востоке [Украины] реалиям возможно это бы сыграло свою роль в более оперативном и более конструктивном решении самых ключевых пунктов минских соглашений. И в целом он был заточен на поддержку официального Киева режима Петра Порошенко , команды Павла Климкина, возглавлявшего на тот момент МИД Украины», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее на отставку спецпредставителя отреагировал председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев. В Facebook сенатор написал, что Волкер «оказал медвежью услугу Киеву», поскольку на своем посту Волкер отстаивал лишь интересы США, а не Украины, что сделало его миссию невозможной.