Мужчина спас девушку из горящей квартиры в Нижневартовске

Житель многоквартирного дома в Нижневартовске Али Омаров рассказал, что услышал крики о помощи и решил рискнуть, чтобы спасти соседку. По его словам, пожарные машине не могли проехать, а соседка плакала и звала на помощь. Горела квартира на пятом этаже, поэтому Али Омаров высунулся из окна квартиры этажом выше.

«Руки дрожали. Было очень трудно, потому что девушка периодически теряла сознание. Она как-то зацепилась, и я ее вытащил», — поделился воспоминаниями Омаров.