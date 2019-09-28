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 Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

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11:46   28 Сентября 2019
Россия

Мужчина спас девушку из горящей квартиры в Нижневартовске

Мужчина спас девушку из горящей квартиры в Нижневартовске

Житель многоквартирного дома в Нижневартовске Али Омаров рассказал, что услышал крики о помощи и решил рискнуть, чтобы спасти соседку. По его словам, пожарные машине не могли проехать, а соседка плакала и звала на помощь. Горела квартира на пятом этаже, поэтому Али Омаров высунулся из окна квартиры этажом выше.

«Руки дрожали. Было очень трудно, потому что девушка периодически теряла сознание. Она как-то зацепилась, и я ее вытащил», — поделился воспоминаниями Омаров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #квартира #общество #нижневартовск

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