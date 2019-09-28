Реконструированную в рамках нацпроекта набережную открыли в городе Верхняя Тура

Реконструированную в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» набережную Верхнетуринского водохранилища открыли в субботу, 28 сентября, в городе Верхняя Тура Свердловской области. В торжественном мероприятии поучаствовал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

По его словам, программу по реализации комфортной городской среды в рамках национального проекта реализуют по графику. Претензий нет. Набережную реконструировали в рамках конкурса малых городов и исторических поселений, который в 2018 году объявил российский лидер Владимир Путин.

«Не сомневаюсь, что набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики», — резюмировал министр.