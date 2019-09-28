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11:22   28 Сентября 2019
Россия

Реконструированную в рамках нацпроекта набережную открыли в городе Верхняя Тура

Реконструированную в рамках нацпроекта набережную открыли в городе Верхняя Тура

Реконструированную в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» набережную Верхнетуринского водохранилища открыли в субботу, 28 сентября, в городе Верхняя Тура Свердловской области. В торжественном мероприятии поучаствовал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

По его словам, программу по реализации комфортной городской среды в рамках национального проекта реализуют по графику. Претензий нет. Набережную реконструировали в рамках конкурса малых городов и исторических поселений, который в 2018 году объявил российский лидер Владимир Путин.

«Не сомневаюсь, что набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики», — резюмировал министр.

Реконструировали набережную верхнетуринского пруда в рамках нацпроекта за счет бюджетных и внебюджетных источников. Затраты на восстановление превысили 104 миллиона рублей, и почти треть из них — 30 миллионов рублей — Верхняя Тура получила в качестве гранта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#водохранилище #общество #набережная #нацпроекты

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