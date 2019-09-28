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11:19   28 Сентября 2019
Россия

Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун уверен, что Запад завидует главе РФ

Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун уверен, что Запад завидует главе РФ

Берни Экклстоун, возглавлявший ранее чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», считает российского президента Владимира Путина своим кумиром и заявил, что миру необходимы еще несколько «мистеров Путиных».

88-летний Экклстоун отметил, что ему бы хотелось, чтобы Путин не был очень занят разбирательством дел, «которые его не касаются» и которые слишком сложно выполнить. Он привел в пример беспокойство Путина о том, что будет с миром через 50 лет, как разрешится ситуация с мировым потеплением и положение дел в Европе… «Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо», — заявил Экклстоун корреспонденту ТАСС.

«Думаю, что такие вещи происходят всегда. Просто они [на Западе] завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался», — ответил Экклстоун на вопрос журналиста о давлении на Путина и Россию со стороны Запада.

Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун уверен, что Запад завидует главе РФ

Экс-глава «Формулы-1» заявил, что с того момента, как он встретил «мистера Путина», он стал его большим поклонником.

«В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных», — заключил Экклстоун.

Напомним, 4 августа вице-премьер Италии и глава местного МВД Маттео Сальвини назвал Путина «великим президентом».

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Автор: Тимофей Булочкин
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