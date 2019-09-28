Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Белух из «китовой тюрьмы» в Приморье погрузили на научно-исследовательское судно

Белух из «китовой тюрьмы» в Приморье погрузили на научно-исследовательское судно

 Среди экипажа загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

Среди экипажа загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне
Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

 Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны
Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

 ФАН разоблачил лже-расследование ЦРУ о русских военных в Ливии

ФАН разоблачил лже-расследование ЦРУ о русских военных в Ливии
Белух из «китовой тюрьмы» в Приморье погрузили на научно-исследовательское судно

Белух из «китовой тюрьмы» в Приморье погрузили на научно-исследовательское судно

 Среди экипажа загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

Среди экипажа загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне
Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

 Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны
Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

 ФАН разоблачил лже-расследование ЦРУ о русских военных в Ливии

ФАН разоблачил лже-расследование ЦРУ о русских военных в Ливии
10:35   28 Сентября 2019
Россия

Среди экипажа загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

Среди экипажа загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

Среди членов  экипажа грузового судна, на котором прогремел взрыв в южнокорейском порту Ульсан, находились россияне и граждане Филиппин, сообщило местное агентство Ренхап со ссылкой на структуры власти.

Согласно списку членов экипажа танкера Stolt Groenland, десять среди 25 моряков — россияне или украинцы, в том числе и капитал судна, сообщают РИА Новости. Сейчас известно о девяти пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Пока не известно, есть ли среди пострадавших россияне.

Около 10:51 по местному времени взрыв прогремел на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, перевозившем нефтепродукты. После взрыва начался пожар: на борту находились все 25 членов экипажа, они были эвакуированы. Огонь перекинулся на стоявшее по соседству судно Bow Dalian под флагом Сингапура, где эвакуировали 21 человека.

Среди экипажа загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

Напомним, в конце июля пограничная служба Северной Кореи задержала российский сейнер «Сянхайлинь-8», принадлежавший «Северо-Восточной рыболовной компании». Экипаж не выпускали с сейнера, а капитан, его помощник и два южнокорейских специалиста были отправлены в отель под стражу. Замглавы предприятия Сергей Седлер сообщал о плохих условиях содержания моряков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #корея #новости #общество #судно

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...