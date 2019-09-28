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10:23   28 Сентября 2019
Весь мир

Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

Обнародовали видео взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан

Представитель города-метрополия в юго-восточной части Корейского полуострова в субботу, 28 сентября, сообщил, что не менее девяти человек пострадали при взрыве и последующем пожаре на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан. По его словам, около 10.51 по местному времени или в 04.51 по московскому грузовое судно под флагом Кайманских островов, которое перевозило нефтепродукты, взорвалось и загорелось.

В момент случившегося на борту корабля находились 25 членов экипажа. Всех эвакуировали. По инофрмации местных властей, все члены экипажа — иностранцы. Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой грузовой корабль, пришвартованный рядом.

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Автор: Анатолий Кубарев
#взрыв #видео #южная корея #судно

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