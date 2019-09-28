Путин заявил об успешном увеличении численности амурского тигра

Президент РФ Владимир Путин в преддверии международного фестиваля «День тигра» во Владивостоке рассказал про значительные успехи в сохранении и увеличении численности амурского тигра.

Международный фестиваль, посвященный амурскому тигру, пройдет во Владивостоке 29 и 30 сентября — это мероприятие проводится уже в двадцатый раз. Путин считает, что праздник собирает тех, кого искренне волнует судьба краснокнижного амурского тигра.

«В последние годы благодаря неустанному, кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьёзных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого «краснокнижного» хищника, в развитии инфраструктуры национальных парков и заповедников, а также многое сделать для продвижения востребованных информационных, просветительских, природоохранных, добровольческих инициатив», — приводятся слова президента в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент отметил, что фестиваль служит «подлинным украшением» общественной и культурной жизни столицы Приморья и Дальнего Востока в целом.

Напомним, амурский тигр один из редчайших в мире хищников, он занесен в Международную Красную книгу и обитает на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, а также в ЕАО. В середине мая сообщалось, что власти Хабаровского края по просьбе россиян вернули тигрицу Тайгу в Приморье: изначально ее планировали отправить в алма-атинский зоопарк по программе сохранения и размножения вида.