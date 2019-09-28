ФАН разоблачил лже-расследование ЦРУ о русских военных в Ливии

Либеральные и антироссийские СМИ пытаются доказать присутствие россиян и так называемой ЧВК «Вагнера» в Ливии. В среду, 25 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало статью о присутствии в Ливии бойцов ЧВК «Вагнера», которые якобы поддерживают Халифа Хафтара в многолетней войне с Фаисом Сараджем.

Автор материала сослался на информацию от анонимных «ливийских источников», но не предоставил никакого официального подтверждения. Инфоповод поддержали либеральные и антироссийские СМИ. Telegram-каналы дополнили посты фейковым видео с грузовой машиной песочного цвета «Урал-4320» и якобы бойцом ЧВК «Вагнера», который что-то говорил по-русски.

В четверг, 26 сентября, Федеральное агентство новостей разоблачило информационный вброс. Оказалось, что Telegram-каналы ссылались на фрагмент видео из арабского сегмента соцсети Facebook, но журналисты ФАН нашли полную версию, которую в реальности сняли неделю назад в Сирии, а не Ливии.

Позже в ливийском сегменте Twitter распространили информацию, что на территории страны якобы погиб боец ЧВК «Вагнера» Вадим Б. Журналисты ФАН отыскали жену Вадима Б. Женщина ответила — «достали писать, Вадим в России» и обнародовала видео, на котором муж отдыхает в краснодарском санатории «Горячий ключ».

История не закончилась. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), которую финансирует Центральное разведывательное управление США, 27 сентября выпустила материал, в котором в качестве основных доказательств указала «песочный Урал» и данные о бойце ЧВК «Вагнера» Вадиме Б.

Антироссийские СМИ подхватили лживый материал и снова распространили. Особенно отличилось «Эхо Москвы», которое в течение нескольких часов опубликовало три почти одинаковые новости, основанные на публикации CIT. Вероятно, издания работают в рамках партнерских соглашений.

Если фейк разоблачить, тогда издание просто ссылается на информацию некого надежного источника. Таким образом СМИ освобождают себя от ответственности за ложь и при этом выполняют задачи иностранных кураторов — скоординировано продвигать лживую информацию, нацеленную на дискредитацию деятельности РФ.