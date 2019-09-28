Белух из «китовой тюрьмы» в Приморье погрузили на научно-исследовательское судно

Ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян в субботу, 28 сентября, сообщил, что специалисты погрузили белух из «китовой тюрьмы» в Приморье на научно-исследовательское судно, чтобы доставить к месту выпуска в Хабаровском крае. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток —16 июля, третью из трех косаток — 6 августа, четвертую из двух косаток и шесть белух — 27 августа.

По информации министерства природных ресурсов и экологии, в «китовой тюрьме» оставались 75 белух. Транспортировку очередной группы белух не начали 12 сентября в связи с паводком на реке Амур.

Эксперты Greenpeace наблюдали за погрузкой животных на научно-исследовательское судно. Ничего негативного в процессе не увидели, добавил Таргулян, но судно стояло далеко, поэтому не посчитали, сколько белух погрузили.