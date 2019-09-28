Китай намерен максимально быстро присоединиться к договору о торговле оружием

Китай намерен как можно скорее завершить процесс присоединения к Международному договору о торговле оружием, сообщил в субботу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, которые цитирует сайт внешнеполитического ведомства, министр иностранных дел Китая Ван И в ходе выступления на ГА ООН объявил, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для скорейшего присоединения к договору. Глава китайского МИД подчеркнул, что это «значительный шаг в рамках участия Китая в глобальном управлении торговлей оружием ради обеспечения международного и регионального мира и стабильности».

Таким образом Китай демонстрирует приверженность поддержке мультилатерализма и созданию сообщества общего будущего всего человечества. Пекин поддерживает цели и задачи договора и готов сотрудничать со всеми сторонами для упорядочивания торговли оружием в целях мировой стабильности.

Напомним, Международный договор о торговле оружием действует с 24 декабря 2014 года. На январь 2019 года его подписали 130 стран, ратифицировали – 100, включая государства — члены ЕС. Россия, как и КНР, в настоящее время не является участником договора.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты никогда не ратифицируют этот договор.