Депутаты Бундестага призвали к снятию антироссийских санкций

Представители нескольких фракций немецкого Бундестага призвали к поэтапному ослаблению санкций в отношении РФ, передает телеканал RT Deutsch.

Депутаты высказались на конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?», прошедшей в пятницу в парламенте ФРГ под патронажем Восточного комитета немецкой экономики.

Депутат из Свободной демократической партии Сандра Везер предложила смягчить санкции при условии прогресса в реализации Минских соглашений.

Член Социал-демократической партии Германии Бернд Вестфаль полагает, что Берлину следует поддержать курс французского лидера Эммануэля Макрона на сближение с Россией и «сделать первый шаг» после пяти лет санкций.

Депутат из Партии левых, председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что шансы Германии добиться снятия антироссийских санкций на уровне Евросоюза достаточно высоки.

Подобного мнения придерживается и депутат от Христианско-социального союза Петер Рамзауэр, председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию.