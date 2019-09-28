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 Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом

Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом
7:41   28 Сентября 2019
Весь мир

Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом

Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk осуществил мониторинг линии разграничения на Донбассе и осмотрел южный берег Крыма согласно информации в Twitter ресурса Plane Radar.

Сообщается, что летательный аппарат поднялся в небо с итальянской авиабазы в пятницу утром и пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией и Украиной, прежде чем достиг черноморского побережья РФ.

В 22:40 по московскому времени беспилотник взял курс на аэродром базирования.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #донбасс #крым #разведка #беспилотник #global hawk

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