Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk осуществил мониторинг линии разграничения на Донбассе и осмотрел южный берег Крыма согласно информации в Twitter ресурса Plane Radar.

20:05 мск. Закончил, мониторинг линии разграничения на Донбассе, приступил к разведке вдоль черноморского побережья России????????. pic.twitter.com/wwC3hVy565 — PlaneRadar (@ua4wiy_) September 27, 2019

Сообщается, что летательный аппарат поднялся в небо с итальянской авиабазы в пятницу утром и пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией и Украиной, прежде чем достиг черноморского побережья РФ.

В 22:40 по московскому времени беспилотник взял курс на аэродром базирования.