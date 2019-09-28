Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk осуществил мониторинг линии разграничения на Донбассе и осмотрел южный берег Крыма согласно информации в Twitter ресурса Plane Radar.
20:05 мск. Закончил, мониторинг линии разграничения на Донбассе, приступил к разведке вдоль черноморского побережья России????????. pic.twitter.com/wwC3hVy565— PlaneRadar (@ua4wiy_) September 27, 2019
Сообщается, что летательный аппарат поднялся в небо с итальянской авиабазы в пятницу утром и пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией и Украиной, прежде чем достиг черноморского побережья РФ.
В 22:40 по московскому времени беспилотник взял курс на аэродром базирования.