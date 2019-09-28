Глава сирийского МИД назвал слухами информацию о создании турецких военных баз

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем назвал «слухами» информацию о создании турецких военных баз в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об инициативе по созданию в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместных с американцами военных баз для патрулирования.

«Это просто слухи и ложь… Это наши территории и мы будем защищать наш суверенитет», — заявил сирийский министр.

Ранее в Анкаре прошли переговоры между Турцией и США по созданию безопасной зоны. По сообщению турецкого оборонного ведомства, стороны договорились о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

Власти САР назвали эту инициативу «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубым нарушением принципов международного права и устава ООН».