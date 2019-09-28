Россия призывает ослабить оружейное эмбарго в отношении ЦАР

Ослабление оружейного эмбарго в отношении Центрально-Африканской республики поспособствует усилению силовых структур страны и осуществлению мирного соглашения между правительством и вооруженными группировками, такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в четверг на встрече высокого уровня по ЦАР на полях ГА ООН.

Сайт российского внешнеполитического ведомства приводит его слова о том, что санкции мешают государству эффективно бороться с преступностью и терроризмом. Вершинин подчеркнул, что задача Совбеза ООН — следить за тем, чтобы санкции не препятствовали урегулированию конфликта.

Дипломат напомнил, что Россия безвозмездно помогает властям ЦАР повышать боеспособность армии и полиции. В стране работают российские инструкторы, которые подготовили больше 3 тысяч силовиков. Также Россия отправила в республику две партии стрелкового оружия и боеприпасов.

Экономические санкции в отношении ЦАР действуют с января 2014 года, и в январе текущего года СБ ООН решил продлить их еще на год.