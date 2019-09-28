Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади природных пожаров за сутки

 Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше
Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

 Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны
Саудовская Аравия вводит туристические визы для России и ряда других стран

Саудовская Аравия вводит туристические визы для России и ряда других стран

 Россия не заинтересована в конфликтах в Восточном Средиземноморье — посол РФ на Кипре

Россия не заинтересована в конфликтах в Восточном Средиземноморье — посол РФ на Кипре
Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади природных пожаров за сутки

 Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше
Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

 Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны
Саудовская Аравия вводит туристические визы для России и ряда других стран

Саудовская Аравия вводит туристические визы для России и ряда других стран

 Россия не заинтересована в конфликтах в Восточном Средиземноморье — посол РФ на Кипре

Россия не заинтересована в конфликтах в Восточном Средиземноморье — посол РФ на Кипре
4:32   28 Сентября 2019
Весь мир

Саудовская Аравия вводит туристические визы для России и ряда других стран

Саудовская Аравия вводит туристические визы для России и ряда других стран

Саудовские власти впервые вводят туристические визы для иностранцев из 38 стран Европы, включая Россию, семи стран Азии, а также США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, пишет газета Arab News.

Визы можно получить через интернет или по прилете в каждом из четырех международных аэропортов Саудовской Аравии. Заявку на получение визы можно подать с 28 сентября.

Туристическая виза будет действовать 360 дней с момента выдачи. За одну поездку можно будет находиться на территории королевства не более 90 дне, за год — не более 180 дней.

Агентство Reuters сообщало в пятницу, что стоимость визы составит 80 долларов. Уточняется, что туристам ограничен доступ в мусульманские святыни Мекку и Медину, также они обязаны соблюдать запрет на употребление алкоголя. При этом женщинам не обязательно надевать арабское платье — абайю.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#туристы #саудовская аравия #визы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...