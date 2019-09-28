Москва заинтересована в отсутствии конфликтов в Восточном Средиземноморье и в преодолении споров в регионе путем диалога, рассказал в авторской статье «Приоритеты внешней политики России» для газеты Phileleftheros посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.

По его словам, сейчас крайне важно проявлять сдержанность и политическую мудрость. Осадчий отметил, что Россия активно сотрудничает со странами Восточного Средиземноморья, в частности, с Грецией, Египтом, Ливаном, Израилем и Турцией. Он уверен, что путь к стабильности и процветанию в регионе лежит через диалог и сотрудничество с уважением к интересам друг друга.