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 Россия не заинтересована в конфликтах в Восточном Средиземноморье — посол РФ на Кипре

Россия не заинтересована в конфликтах в Восточном Средиземноморье — посол РФ на Кипре
3:52   28 Сентября 2019
Весь мир

Россия не заинтересована в конфликтах в Восточном Средиземноморье — посол РФ на Кипре

Россия не заинтересована в конфликтах в Восточном Средиземноморье — посол РФ на Кипре

Москва заинтересована в отсутствии конфликтов в Восточном Средиземноморье и в преодолении споров в регионе путем диалога, рассказал в авторской статье «Приоритеты внешней политики России» для газеты Phileleftheros посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.

По его словам, сейчас крайне важно проявлять сдержанность и политическую мудрость. Осадчий отметил, что Россия активно сотрудничает со странами Восточного Средиземноморья, в частности, с Грецией, Египтом, Ливаном, Израилем и Турцией. Он уверен, что путь к стабильности и процветанию в регионе лежит через диалог и сотрудничество с уважением к интересам друг друга.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #кипр #средиземноморье

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