Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади природных пожаров за сутки

Площадь лесных пожаров в России, по которым идет активное тушение, снизилась за прошедшие сутки со 154 до 33 гектаров, передает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее поступала информация об активном тушении 13 лесных пожаров, охвативших площадь в 154 гектара.

«На 00.00 мск 28 сентября на территории РФ действовало семь лесных пожаров на площади 33 гектара, по которым проводились работы по активному тушению», — отмечается в сообщении.

По данным Авиалесохраны, крупнейшие пожары бушуют в Забайкальском крае на площади в 28 гектаров.