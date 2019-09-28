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3:16   28 Сентября 2019
Россия

Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади природных пожаров за сутки

Площадь лесных пожаров в России, по которым идет активное тушение, снизилась за прошедшие сутки со 154 до 33 гектаров, передает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее поступала информация об активном тушении 13 лесных пожаров, охвативших площадь в 154 гектара.

«На 00.00 мск 28 сентября на территории РФ действовало семь лесных пожаров на площади 33 гектара, по которым проводились работы по активному тушению», — отмечается в сообщении.

По данным Авиалесохраны, крупнейшие пожары бушуют в Забайкальском крае на площади в 28 гектаров.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лесные пожары

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