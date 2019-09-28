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 Спецпредставитель США по Украине Волкер покидает пост

Спецпредставитель США по Украине Волкер покидает пост
2:08   28 Сентября 2019
Весь мир

Спецпредставитель США по Украине Волкер покидает пост

Спецпредставитель США по Украине Волкер покидает пост

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает свой пост, передает в субботу телеканал CNN, ссылаясь на источники.

О этом стало известно спустя сутки после того, как фамилия Волкера обнаружилась в опубликованной в четверг жалобе неизвестного осведомителя о якобы произошедшем давлении главы США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Волкера сразу же повесткой вызвали в конгресс, который запустил процедуру импичмента Трампа.

Сам Волкер и американская администрация в настоящее время не подтвердили эту информацию.

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Автор: Олег Королев
#сша #отставка #волкер

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