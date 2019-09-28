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2:02   28 Сентября 2019
Весь мир

Вице-президент Венесуэлы обвинила Колумбию в передаче в ООН поддельных фотографий

Вице-президент Венесуэлы обвинила Колумбию в передаче в ООН поддельных фотографий

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила в пятницу на общеполитических дебатах 74-й сессии ГА ООН о наличии поддельных фотографий в докладе с обвинениями в адрес руководства Венесуэлы, который глава Колумбии Иван Дуке вручил генсеку ООН Антониу Гутерришу.

По ее словам, поверхностный анализ выявил, что фотографии, якобы сделанные в Венесуэле, в действительности сняты на территории Колумбии.

В среду в ходе выступления на Генассамблее ООН Дуке рассказал, что передаст председателю Гутеррешу 128-страничное досье с доказательствами поддержки режимом Николаса Мадуро «преступных группировкок и наркоторговцев, действующих в Венесуэле с целью нападения на Колумбию».

В конце августа на YouTube появился видеоролик с выступлением одного из лидеров леворадикальной колумбийской группировки, который сообщил, что часть бывших повстанцев решила вернуться к вооруженной борьбе. В ролике утверждается, что он снят в колумбийской Амазонии. Однако власти Колумбии заявили, что запись была сделана в Венесуэле. Каракас отверг эти обвинения.

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #колумбия #га оон #родригес

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