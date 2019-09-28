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Помпео подтвердил Лаврову, что не связан с отказом в выдаче виз россиянам на ГА ООН

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0:53   28 Сентября 2019
Весь мир

Помпео подтвердил Лаврову, что не связан с отказом в выдаче виз россиянам на ГА ООН

Помпео подтвердил Лаврову, что не связан с отказом в выдаче виз россиянам на ГА ООН

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео на прошедшей встрече подтвердил, что ни он, ни лидер страны Дональд Трамп никак не связаны с отказам выдать визы части российской делегации на ГА ООН, рассказал в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, он не сомневался в непричастности Трампа и Помпео к этой «возмутительной ситуации», что госсекретарь позднее подтвердил. Однако встает вопрос об адекватности решений, непосредственно касающихся выполнения Штатами обязательств по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН.

Лавров добавил, что Москва непременно будет учитывать данный инцидент, когда в США будут вновь проходить международные мероприятия, и неоднократно перепроверять наличие инструкций по невыдаче виз от руководства Госдепартамента.

«Мы хотим вернуть все в нормальное русло, по крайней мере то, что касается условий работы наших дипломатов в США и американских дипломатов в РФ. Но не все от нас зависит. Но будем искать стимулирующие меры», — подытожил российский министр.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #лавров #визы #помпео #га оон

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