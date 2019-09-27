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23:44   27 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

Лавров рассказал, когда будет открыто авиасообщение с Грузией

Москва никогда не искала поводов для ссоры с Тбилиси, и если грузинские власти займут более конструктивную позицию в отношении РФ, то авиасообщение может быть открыто, сказал глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге в ООН.

Он подчеркнул, что это изначально вводилось как временная мера, которая может быть отменена в случае нормализации отношений между двумя странами. По словам Лаврова, нужно лишь дождаться, «когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать» и перестанут оглядываться на русофобов.

Ранее Лавров уже упоминал, что возобновить полеты в Грузию будет правильно, так как большинство в этой стране поняло контрпродуктивность антироссийской провокации на сессии межпарламентской ассамблеи православия, после которой ухудшились отношения между Грузией и Россией на фоне протестов в Тбилиси против визита российских депутатов. Именно тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирских авиаперевозок из России в Грузию.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лавров #грузия

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