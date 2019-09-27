США ждут от России и Асада дальнейших шагов по урегулированию в Сирии

Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил в пятницу, что Вашингтон хочет убедиться, что формирование в Сирии конституционного комитета это не тактический ход, а стратегическое решение, поэтому Штаты ждут, какие дальнейшие шаги предпримут Россия и сирийские власти.

«Формирование конституционного комитета - первый шаг. Мы очень положительно это оценим, но нам надо увидеть дальнейшие шаги, прежде чем мы поймём, что это: тактический ход или стратегическое решение. Вердикта на этот счёт пока нет», - сообщил дипломат в ходе брифинга.

При этом Джеффри добавил, что политический процесс несовместим с попытками добиться победы военным путем и именно из этого исходят Соединенные Штаты в своем желании искать компромисс и сотрудничать.

«Это тот сигнал, который мы посылаем русским, мы с ними тесно над этим работаем», - добавил он.

Также спецпредставитель США заявил, что 40% территории Сирии и половина населения страны неподконтрольны властям. По его словам, со стратегической точки зрения, Сирия представляет из себя «полную катастрофу» - экономики практически нет, к тому же в стране присутствуют иранцы, обладающие оружием дальнего радиуса действия, что представляет угрозу для соседей.

В заключение Джеффри подчеркнул, что если президент Сирии Башар Асад и его партнеры хотят «что-то вроде нормальной страны», им следует двигаться по пути политического процесса.

Напомним: ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что 30 октября в Женеве состоится первое заседание сирийского конституционного комитета.