Аргентина планирует почти вдвое увеличить поставки рыбы и морепродуктов в РФ

Аргентина намерена увеличить почти вдвое поставки рыбы и морепродуктов в РФ, рассказал РИА Новости замминистра сельского хозяйства латиноамериканской страны Хуан Мануэль Бош.

«Цель – попробовать достичь экспорта свыше 100 миллионов долларов», — отметил он.

Бош добавил, что по итогам 2018 года Аргентина поставила в РФ 15 тысяч тонн рыбной продукции на сумму 60 миллионов долларов.

Сейчас в Москве проходит выставка WorldFood, гостями которой стали 12 аргентинских компаний.

Заместитель министра также рассказал, что в Аргентине работают две российские компании по добыче краба, и провинция Рио-Негро уже подписала предварительное соглашение с одной из них по реализации проекта по производству морских гребешков и мидий.

Напомним, в конце прошлого года Москва и Буэнос-Айрес заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры.