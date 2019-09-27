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23:05   27 Сентября 2019
Весь мир

Аргентина планирует почти вдвое увеличить поставки рыбы и морепродуктов в РФ

Аргентина планирует почти вдвое увеличить поставки рыбы и морепродуктов в РФ

Аргентина намерена увеличить почти вдвое поставки рыбы и морепродуктов в РФ, рассказал РИА Новости замминистра сельского хозяйства латиноамериканской страны Хуан Мануэль Бош.

«Цель – попробовать достичь экспорта свыше 100 миллионов долларов», — отметил он.

Бош добавил, что по итогам 2018 года Аргентина поставила в РФ 15 тысяч тонн рыбной продукции на сумму 60 миллионов долларов.

Сейчас в Москве проходит выставка WorldFood, гостями которой стали 12 аргентинских компаний.

Заместитель министра также рассказал, что в Аргентине работают две российские компании по добыче краба, и провинция Рио-Негро уже подписала предварительное соглашение с одной из них по реализации проекта по производству морских гребешков и мидий.

Напомним, в конце прошлого года Москва и Буэнос-Айрес заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сельское хозяйство #аргентина #морепродукты

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