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22:43   27 Сентября 2019
Весь мир

Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в пятнице на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что власти страны инициировали внутренние правовые процедуры по присоединению к ДТО – Договору о торговле оружием.

По словам Ван И, Китай намерен продолжать играть в международном процессе контроля над вооружениями активную роль.

«Мы объявляем о том, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для того, чтобы присоединиться к Договору о торговле оружием», - заявил министр.

Данный договор представляет из себя юридический обязывающий документ, который регламентирует международную торговлю оружием – боевыми танками и бронированными машинами, военными самолетами и кораблями, артиллерийскими системами большого калибра, ракетными установками и ракетами, а также легким вооружением и стрелковым оружием.

Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

Создать подобный международный инструмент в 2005 году предложила Великобритания. В итоге текст договора был принят путем голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. За резолюцию проголосовали 154 страны, при этом 23 государства, в том числе Китай, Индия и Россия воздержались. А Иран, Сирия и КНДР высказались против.

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Автор: Александр Люблинский
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