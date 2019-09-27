Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в пятнице на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что власти страны инициировали внутренние правовые процедуры по присоединению к ДТО – Договору о торговле оружием.

По словам Ван И, Китай намерен продолжать играть в международном процессе контроля над вооружениями активную роль.

«Мы объявляем о том, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для того, чтобы присоединиться к Договору о торговле оружием», - заявил министр.

Данный договор представляет из себя юридический обязывающий документ, который регламентирует международную торговлю оружием – боевыми танками и бронированными машинами, военными самолетами и кораблями, артиллерийскими системами большого калибра, ракетными установками и ракетами, а также легким вооружением и стрелковым оружием.

Создать подобный международный инструмент в 2005 году предложила Великобритания. В итоге текст договора был принят путем голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. За резолюцию проголосовали 154 страны, при этом 23 государства, в том числе Китай, Индия и Россия воздержались. А Иран, Сирия и КНДР высказались против.