Лавров назвал неприемлемой позицию Вашингтона по «Хайат Тахрир аш-Шам»*

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН о неприемлемости попыток Вашингтона навязать членам Совбеза ООН свое мнение об «умеренности» террористов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Лавров отметил существование «скрытых повесток» в сфере антитеррора. По его словам, ряд стран игнорирует обязательные для всех решения СБ ООН о «листировании» террористических организаций и взял за «правило» выводить боевиков из-под удара и, более того, взаимодействовать с ними «на земле», в частности, в Афганистане, Ливии, Сирии.

«В США уже вслух заговорили о том, что «Хайат Тахрир аш-Шам»* — вполне «умеренная структура», с которой «можно иметь дело». К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов Совета Безопасности, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе», — подчеркнул министр.

* Хайат Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещена в РФ.