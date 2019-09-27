Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

 Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом

Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом
Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

 Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа

Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа
Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

 Лавров назвал неприемлемой позицию Вашингтона по «Хайат Тахрир аш-Шам»*

Лавров назвал неприемлемой позицию Вашингтона по «Хайат Тахрир аш-Шам»*
Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

 Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом

Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом
Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

 Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа

Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа
Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

 Лавров назвал неприемлемой позицию Вашингтона по «Хайат Тахрир аш-Шам»*

Лавров назвал неприемлемой позицию Вашингтона по «Хайат Тахрир аш-Шам»*
22:32   27 Сентября 2019
Весь мир

Лавров назвал неприемлемой позицию Вашингтона по «Хайат Тахрир аш-Шам»*

Лавров назвал неприемлемой позицию Вашингтона по «Хайат Тахрир аш-Шам»*

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН о неприемлемости попыток Вашингтона навязать членам Совбеза ООН свое мнение об «умеренности» террористов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Лавров отметил существование «скрытых повесток» в сфере антитеррора. По его словам, ряд стран игнорирует обязательные для всех решения СБ ООН о «листировании» террористических организаций и взял за «правило» выводить боевиков из-под удара и, более того, взаимодействовать с ними «на земле», в частности, в Афганистане, Ливии, Сирии.

«В США уже вслух заговорили о том, что «Хайат Тахрир аш-Шам»* — вполне «умеренная структура», с которой «можно иметь дело». К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов Совета Безопасности, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе», — подчеркнул министр.

* Хайат Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #лавров #га оон #тахрир аш-шам

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...