Главы МИД России и Египта обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка
Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили в пятницу подготовку к саммиту Россия — Африка, который состоится в Сочи 23–24 октября.
Шукри заявил, что египетская сторона с нетерпением ожидает предстоящего саммита.
«Все приготовления, которые требуются для проведения, сделаем либо в рамках нашего заблаговременного визита в Москву, либо через другие контакты», — отметил он.
На его взгляд, «все идет хорошо».
Напомним, Россия и Египет являются сопредседателями саммита и экономического форума Россия — Африка. В Сочи приглашены главы всех 54 африканских стран, более 40 из них уже подтвердили свое участие.