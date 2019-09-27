Главы МИД России и Египта обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка

Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили в пятницу подготовку к саммиту Россия — Африка, который состоится в Сочи 23–24 октября.

Шукри заявил, что египетская сторона с нетерпением ожидает предстоящего саммита.

«Все приготовления, которые требуются для проведения, сделаем либо в рамках нашего заблаговременного визита в Москву, либо через другие контакты», — отметил он.

На его взгляд, «все идет хорошо».

Напомним, Россия и Египет являются сопредседателями саммита и экономического форума Россия — Африка. В Сочи приглашены главы всех 54 африканских стран, более 40 из них уже подтвердили свое участие.