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Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

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22:12   27 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Минфин Украины назвал размер государственного долга страны

Украинское Министерство финансов озвучило в пятницу размер государственного долга страны, который составляет без малого 82 миллиарда долларов.

Данные финансового ведомства приводит информационное агентство УНИАН.

В частности, сообщается, что по состоянию на август 2019 года госдолг Украины в долларовом эквиваленте сократился на полмиллиарда долларов, то есть на 0,6%, и составляет 81,92 миллиарда долларов.

Ранее Кабинет министров Украины озвучил идею о создании долгового агентства, которое занималось бы более эффективным управлением бюджетными средствами, а также реализацией долгосрочных целей по управлению государственным долгом. Эту идею, как отмечалось, Кабмин намерен предложить для рассмотрения Верховной раде.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #экономика #весь мир #госдолг #минфин украины

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