Премьер Албании потребовал признать независимость Косова ради «лучшего будущего»

Албанский премьер-министр Эди Рама призвал Сербию и другие страны — участницы организации признать самопровозглашенную республику Косово и дать ей вступить в международные структуры. Об этом он заявил на ГА ООН.

Он отметил, что открытый спор между Косовом и властями Сербии по-прежнему препятствует реализации потенциального развития Балкан.

​«В независимости от того, какие проблемы стоят перед молодой демократией Косово, более чем ясно, что прошло свыше 10 лет с момента провозглашения ее независимости и республика Косово сумела построить активную демократию», – сказал Рама.

Премьер Албании считает Косово «надежным партнером в регионе», который всегда держался в рамках «своих европейских и евроатлантических обязательств».

По его мнению, признание независимости Косова является «единственной надежной основой для строительства общего лучшего будущего».

Напомним, Россия, а также Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств не признают независимость Косова.