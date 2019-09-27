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21:48   27 Сентября 2019
Весь мир

Помпео считает, что Москве и Вашингтону нужно найти конструктивной путь

Помпео считает, что Москве и Вашингтону нужно найти конструктивной путь

Глава Госдепартамента США Майк Помпео после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, напомнил о том, что раньше Москва и Вашингтон работали совместно, а значит нужно попытаться наладить этот процесс опять.

По словам госсекретаря, несмотря на имеющиеся разногласия, Соединенным Штатам и России нужно найти возможность работать конструктивно и двигаться вперед.

«Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для обсуждения двусторонних вопросов и ряда мировых вызовов, включая контроль над вооружениями, - написал Помпео в пятницу в своем микроблоге Twitter, добавив там же: - Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперед. Мы работали вместе раньше – мы можем сделать это снова».

 

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Автор: Александр Люблинский
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