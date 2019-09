Помпео считает, что Москве и Вашингтону нужно найти конструктивной путь

Глава Госдепартамента США Майк Помпео после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, напомнил о том, что раньше Москва и Вашингтон работали совместно, а значит нужно попытаться наладить этот процесс опять.

По словам госсекретаря, несмотря на имеющиеся разногласия, Соединенным Штатам и России нужно найти возможность работать конструктивно и двигаться вперед.

Met with Foreign Minister Lavrov today to discuss bilateral issues and a range of global challenges, including arms control. Although we have areas of tension with #Russia, we must find a constructive path forward. We’ve worked together before - we can do it again. pic.twitter.com/ndCyEEBnnn