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21:44   27 Сентября 2019
Политика

Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа

Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в пятницу назвал легионеров Ваффен СС патриотами страны и гордостью латышского народа и государства, добавив, что нужно чтить их «из всех глубин своей души» и никому не позволять глумиться над памятью о них.

Напомним, латышский легион СС действовал в оккупированной Латвии под командованием гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Первый бой легионеров с Красной армией состоялся 16 марта 1944 в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Сегодня в этот день в Латвии отмечается день легионеров.

Нюрнбергский процесс признал СС, СД, гестапо и НСДАП преступными организациями, а создание концлагерей, в котором были задействованы силы СС, — преступлением против человечности.

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Автор: Мария Милкевич
#латвия #вторая мировая война #легионеры

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