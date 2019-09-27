Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в пятницу назвал легионеров Ваффен СС патриотами страны и гордостью латышского народа и государства, добавив, что нужно чтить их «из всех глубин своей души» и никому не позволять глумиться над памятью о них.

Напомним, латышский легион СС действовал в оккупированной Латвии под командованием гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Первый бой легионеров с Красной армией состоялся 16 марта 1944 в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Сегодня в этот день в Латвии отмечается день легионеров.

Нюрнбергский процесс признал СС, СД, гестапо и НСДАП преступными организациями, а создание концлагерей, в котором были задействованы силы СС, — преступлением против человечности.