Лавров в беседе с Помпео выразил надежду, что Киев все же выполнит Минск-2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встретившись с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке, выразил на то, что новые украинские власти добросовестно отнесутся к выполнению Минских договоренностей.

Об этом МИД РФ сообщил по окончании переговоров Лаврова и Помпео, которые продолжались меньше часа.

«Сергей Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины встанут на путь добросовестного выполнения минских договоренностей», - сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским посоветовал ему в деле урегулирования конфликта на востоке страны начать конструктивный диалог с президентом России Владимиром Путиным.