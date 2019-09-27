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 Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа

Министр обороны Латвии призвал чтить легионеров СС как гордость страны и народа
Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием

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21:31   27 Сентября 2019
Весь мир

Лавров в беседе с Помпео выразил надежду, что Киев все же выполнит Минск-2

Лавров в беседе с Помпео выразил надежду, что Киев все же выполнит Минск-2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встретившись с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке, выразил на то, что новые украинские власти добросовестно отнесутся к выполнению Минских договоренностей.

Об этом МИД РФ сообщил по окончании переговоров Лаврова и Помпео, которые продолжались меньше часа.

«Сергей Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины встанут на путь добросовестного выполнения минских договоренностей», - сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским посоветовал ему в деле урегулирования конфликта на востоке страны начать конструктивный диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Лавров в беседе с Помпео выразил надежду, что Киев все же выполнит Минск-2

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Автор: Александр Люблинский
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