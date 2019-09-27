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21:22   27 Сентября 2019
Весь мир

Встреча Лаврова с вице-президентом Венесуэлы стартовала в Нью-Йорке

Встреча Лаврова с вице-президентом Венесуэлы стартовала в Нью-Йорке

Глава российского МИД Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, чтобы обсудить развитие двухстороннего сотрудничества.

На открытии переговоров Лавров отметил, что это замечательная возможность обсудить российско-венесуэльские отношения и дальнейшее развитие сотрудничества с учетом результатов состоявшейся в начале недели поездки главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву.

Делси Родригес добавила, что встреча лидеров была «замечательной».

Также на полях ГА ООН Лавров и его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами РФ и Венесуэлы на 2019–2021 годы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лавров #венесуэла #га оон

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