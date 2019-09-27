Встреча Лаврова с вице-президентом Венесуэлы стартовала в Нью-Йорке

Глава российского МИД Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, чтобы обсудить развитие двухстороннего сотрудничества.

На открытии переговоров Лавров отметил, что это замечательная возможность обсудить российско-венесуэльские отношения и дальнейшее развитие сотрудничества с учетом результатов состоявшейся в начале недели поездки главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву.

Делси Родригес добавила, что встреча лидеров была «замечательной».

Также на полях ГА ООН Лавров и его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами РФ и Венесуэлы на 2019–2021 годы.