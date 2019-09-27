Турция отправляет беженцев из Сирии обратно в Идлиб

Турецкие власти возвращают сирийских беженцев в провинцию Идлиб и планируют открыть «зону безопасности» на севере Сирии для высылки более миллиона сирийских граждан, находящихся сейчас в Турции. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Значительная часть жителей Идлиба не планирует возвращение в Сирию под властью легитимного правительства: среди беженцев немало сторонников боевиков и людей, совершивших преступления за годы войны. Вместе с семьями они покидают САР, стремясь избежать наказания. Но Турция их к себе не принимает, отправляя в Ливию, однако более 400 человек покинули территорию Турции, будучи высланными обратно в Идлиб.

Идлиб стал первым местом для турецкого руководства, куда «высылаются» сирийские беженцы. Но кроме этого Анкара планирует и создание «зоны безопасности» в северной Сирии, куда Турция собирается выселить не менее миллиона сирийских беженцев, бросив их на полоску земли в 30–40 километров. Для этого планируется отстроить 140 деревень с населением в 5000 человек, а в «пилотных районах безопасности» разместить еще по 30 тысяч жителей.

Ранее боевики неоднократно воспрепятствовали выходу мирных жителей, обстреливая открытый САА и российским Центром по примирению враждующих сторон гуманитарный коридор «Абу-Духур».