Израиль пытается возродить ССА в Сирии для войны с Ираном

Сорвать планы Дамаска по восстановлению Сирии и переходу к политическому процессу урегулирования конфликта пытается так называемая «Армия Юга» — «Джейш аль-Джануб», нацеленная на борьбу с проиранскими силами на границе Израиля. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

С появлением нового вооруженного образования связывают недавно участившиеся случаи покушений на офицеров Сирийской арабской армии (САА) и экс-боевиков, происходящие в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. В 2017 и 2018 годах боевики «Южного фронта» участвовали в совместных операциях с исламистами из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» против САА и просирийского ополчения друзов, оказавших сопротивление на севере Эль-Кунейтры.

Вооруженные боевики базировались в районе лагеря «Джубата аль-Хашаб» в пределах демилитаризованной зоны, созданной на спорной территории Голанских высот, исторически принадлежавших Сирии, но находящихся в настоящее время под суверенитетом Израиля с окончания «Шестидневной войны» 1967 года. В итоге САР удалось получить лишь небольшую часть Голан по Соглашению о размежевании 1974 года. Напомним, в мае президент США Дональд Трамп во время последней встречи с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон признает суверенитет Израиля над Голанами.

Израильские военные поставляли боевикам «Южного фронта» и их союзникам из «Ан-Нусры»* оружие и боеприпасы, рассчитывая, что те сумеют удержать приграничные территории, сыграв роль живого щита между Израилем и Сирией. Но летом 2018 года боевики спровоцировали контртеррористическую операцию САА и ВКС РФ в пределах Южной зоны деэскалации, после чего ССА и джихадисты ушли к Голанским высотам, где их прикрыли силы Израиля.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.