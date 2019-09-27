Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

 Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом

Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом
Песков не подтвердил информацию о переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС

Песков не подтвердил информацию о переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС

 Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США
Турция отправляет беженцев из Сирии обратно в Идлиб

Турция отправляет беженцев из Сирии обратно в Идлиб

 Израиль пытается возродить ССА в Сирии для войны с Ираном

Израиль пытается возродить ССА в Сирии для войны с Ираном
Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

 Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом

Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом
Песков не подтвердил информацию о переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС

Песков не подтвердил информацию о переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС

 Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США

Рижанина приговорили к исправительным работам за идею присоединить Латвию к США
Турция отправляет беженцев из Сирии обратно в Идлиб

Турция отправляет беженцев из Сирии обратно в Идлиб

 Израиль пытается возродить ССА в Сирии для войны с Ираном

Израиль пытается возродить ССА в Сирии для войны с Ираном
19:54   27 Сентября 2019
Россия

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Продюсер и блогер Дмитрий Пучков заявил, что действия сотрудников силовых ведомств по обеспечению порядка и безопасности в России позитивно оценивает вся страна, и лишь «агрессивное меньшинство» выступает против. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Блогер уверен, что работники силовых структур вовсе не враги народа, какими их хотят показать оппозиционеры, а главная цель таких структур — беречь безопасность и покой россиян. Именно этим и заняты российские силовики во время протестных митингов, мешая митингующим перекрывать дороги и защищая случайных прохожих от агрессивных провокаторов.

«Работайте, братья», — призвал силовиков Пучков, ранее и сам служивший в милиции.

Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Пучков не желает повторения украинского сценария в России, когда в 2014 году оппозиционеры в Киеве развернули целую кампанию против украинских силовиков — сотрудников спецподразделения местного МВД «Беркута». Личные данные силовиков публиковались в открытом доступе, после чего «беркутовцев» находили и жестоко избивали, угрожая их семьям расправой.

Ранее Пучков назвал оппозицию, заявляющую о фальсификациях в ходе выборов чуждым избирателю «жульем и ворьем».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #пучков #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...