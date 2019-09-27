Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал силовиков продолжать работать дальше

Продюсер и блогер Дмитрий Пучков заявил, что действия сотрудников силовых ведомств по обеспечению порядка и безопасности в России позитивно оценивает вся страна, и лишь «агрессивное меньшинство» выступает против. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Блогер уверен, что работники силовых структур вовсе не враги народа, какими их хотят показать оппозиционеры, а главная цель таких структур — беречь безопасность и покой россиян. Именно этим и заняты российские силовики во время протестных митингов, мешая митингующим перекрывать дороги и защищая случайных прохожих от агрессивных провокаторов.

«Работайте, братья», — призвал силовиков Пучков, ранее и сам служивший в милиции.

Пучков не желает повторения украинского сценария в России, когда в 2014 году оппозиционеры в Киеве развернули целую кампанию против украинских силовиков — сотрудников спецподразделения местного МВД «Беркута». Личные данные силовиков публиковались в открытом доступе, после чего «беркутовцев» находили и жестоко избивали, угрожая их семьям расправой.

Ранее Пучков назвал оппозицию, заявляющую о фальсификациях в ходе выборов чуждым избирателю «жульем и ворьем».