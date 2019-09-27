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19:45   27 Сентября 2019
Россия

Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом

Хинштейн не исключает, что персональные данные полицейских в интернете защитят законом

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн предположил, что закон защищающий честь сотрудников МВД в интернете, уведомление о разработке которого появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, будет касаться «не защиты именно в интернете, а в целом персональных данных сотрудников».

«Дьявол, как известно в деталях, поэтому прежде чем оценить эту инициативу, наверное, нужно будет посмотреть сам законопроект. Проблема эта существует, мы ее видим. Всякий раз после каких-то протестных акций в интернете начинаются попытки деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, сопровождающихся угрозами в их адрес, прямыми оскорблениями в адрес членов их семей, родственников, что конечно же недопустимо», - сказал «Политике Сегодня» Хинштейн.

Зампред парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции сомневается, что запрет на соцсети для стражей порядка будет оптимальным для МВД, пусть такой опыт и используется в других министерствах.

«В частности, мы знаем, что в министерстве обороны для военнослужащих пользоваться соцсетями запрещено. Я не говорю хорошо это или плохо, я просто констатирую факт. Желательно соблюсти баланс интересов общества с тем, чтобы излишняя закрытость не привела к закрытой работе ведомства. МВД, безусловно, нужно быть максимально открытым для общества, граждан, но не в ущерб интересам безопасности своих сотрудников», - заметил Хинштейн.

Закон, защищающий полицию и ее сотрудников от распространения «порочащих сведений» в интернете, разрабатывается по поручению главы МВД. Цель инициативы — защита «неприкосновенности чести и достоинства сотрудников полиции». Предполагается, что закон вступит в силу в январе 2020 года.

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Автор: Максим Сахаров
#полиция #интернет #мвд #хинштейн #митинги

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