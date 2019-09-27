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19:20   27 Сентября 2019
Россия

Политолог удивился, куда делся «признанный цивизилизованным миром» Гуаидо

Политолог удивился, куда делся «признанный цивизилизованным миром» Гуаидо

Политолог Сергей Михеев напомнил о прогнозах «экспертов», утверждавших, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны в конце января, начнет управлять страной вместо легитимного президента Николаса Мадуро. Об этом специалист рассказал в эфире радио «Вести ФМ», сообщает ресурс «ПолитЭксперт».

После самопровозглашения Гуаидо главой Боливарианской республики при поддержке руководства США и некоторых стран Евросоюза, некоторые аналитики рассчитывали, что ситуация в стране пойдет по нужному американской стороне сценарию. По их мнению, вопрос о «назначении» нового «президента» Венесуэлы западными силами уже был решен, а усилия России по оказанию помощи и поддержки официальному Каракасу не сыграют существенной роли.

Политолог удивился, куда делся «признанный цивизилизованным миром» Гуаидо

Спустя практически год стало понятно, что план США по захвату Венесуэлы не сработал. Восемь месяцев назад ряд глав европейских государств сразу после заявления президента США Дональда Трампа о признании Гуаидо «новым главой» Венесуэлы сделали аналогичные объявления, после чего многие аналитики ошибочно предположили, что вопрос с «обновленным руководством» Боливарианской республики уже решен.

«Ау, ау, специалисты от международной политики! Где ваш признанный всем цивилизованным миром президент Гуайдо? Где он?», — задается вопросом Михеев.

После самопровозглашения Гуаидо в стране начался кризис, наиболее активную роль в котором сыграли США, поддерживающие оппозиционера несмотря на то, что большинство венесуэльцев выступили против «американской оккупации» и заявили о легитимности Мадуро как единственного действующего главы Венесуэлы.

Политолог удивился, куда делся «признанный цивизилизованным миром» Гуаидо

В попытках информационно исказить ситуацию в стране, ряд западных СМИ активно распространяли ложную информацию о вывозе из Каракаса самолетами одной российской авиакомпании «золота Мадуро» из государственного хранилища. Не менее примечательным стал и запущенный некоторыми таблоидами фейк о ЧВК «Вагнер», якобы прибывшей в Венесуэлу для охраны Мадуро. После опровержения руководством Венесуэлы и РФ, издания, опубликовавшие новость, сами выпустили опровержение, забеспокоившись о своей репутации.

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Автор: Тимофей Булочкин
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