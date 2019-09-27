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Телеканал Россия-1 покажет сюжет о российских инструкторах в ЦАР

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19:38   27 Сентября 2019
Весь мир

Телеканал Россия-1 покажет сюжет о российских инструкторах в ЦАР

Телеканал Россия-1 покажет сюжет о российских инструкторах в ЦАР

Режиссер-документалист Александр Рогаткин прилетел в Центральноафриканскую республику и выяснил, чем россияне занимаются в ЦАР. Тележурналист подготовил репортаж, который канал Россия-1 покажет в воскресенье, 29 сентября, в 20.00 по московскому времени в программе «Вести недели».

Александр Рогаткин расскажет о так называемой ЧВК «Вагнера» и о работе российских инструкторов в центре обучения центральноафриканских военных в Беренго, покажет холодильник императора Жан-Бедель Бокасса, которого обвиняли в каннибализме, затронет историю убийства журналистов из РФ в ЦАР.

В июне Федеральное агентство новостей представило документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщал, что решение Москвы отправить военных в миссию ООН в ЦАР встретили в международном сообществе с пониманием. Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение, поэтому в республику направили до 30 офицеров связи и штаба, а также военных наблюдателей в составе миссии ООН в ЦАР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #африка #общество

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