Конгресс США призвал Помпео к ответу после звонка Трампа Зеленскому

Член комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес потребовал от государственного секретаря Майкла Помпео объяснить, как Госдеп вовлекли в историю со звонком американского лидера Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Копию письма на имя Помпео сотрудники аппарата Менендеса направили News.ru.

В документе сенатор-демократ призвал Майкла Помпео дать показания перед Конгрессом, в нижней палате которого несколько дней назад запустили процедуру импичмента Дональда Трампа. В письме также задали 15 вопросов, которые коснулись обстоятельств звонка и участия в этом Госдепа.

По словам Менендеса, во время разговора с Владимиром Зеленским президент США неоднократно призывал украинского лидера поговорить с личным адвокатом, а не с официальным лицом или дипломатом. При этом Майкл Помпео, как государственный секретарь, отвечает за осуществление внешней политики США.

«Похоже, что политика в отношении Украины была отдана на откуп частному лицу, осуществляющему личную месть президента, — подчеркнул Менендес в письме Помпео.

Президенты поговорили по телефону в среду, 25 июля. Трамп попросил Зеленского начать расследование против главных политических противников Джо и Хантера Байденов. Однако неназванный сотрудник американской разведки узнал содержание беседы и подал жалобу на президента США.

Факт стал достоянием общественности, поэтому в нижней палате Конгресса, которую контролируют демократы, запустили процедуру импичмента Трампа.