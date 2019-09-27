Навальный заманивает молодежь на митинги «звездами», купленными на деньги США

Блогер Алексей Навальный, чувствуя спад интереса людей к незаконным протестам, решил организовать новый митинг-концерт, наподобие того, что прошел на проспекте Сахарова в августе. Об этом 27 сентября пишут «Народные новости».

Ряд экспертов уверены, что Навальный и его митинги мало кому нужны. Ведь звезды выступают на них только из-за больших гонораров, а молодые люди с низким уровнем сознательности стараются оказаться поближе к кумиру «оппозиции», не подозревая, что их втягивают в грязные политические игры, которые финансирует Запад.

Сторонники Навального действительно смогли собрать в городе несколько тысяч человек, но пришедшие откровенно заявили, что пришли ради бесплатного концерта от популярных музыкантов — репера Face, «Кровостока» и IC3peak. Так, Telegram-канал «Бойлерная» сообщал, что организаторы протеста заплатили активистам до 10 миллионов рублей за выступление.

Алексей Навальный готов и платить огромные гонорары за выступление своих звездных «сторонников». Актер Игорь Скрипко ранее призывал артистов раскрыть сумму гонораров за выступление на митингах.

Новый митинг с «поддержкой» звезд планируется провести 29 сентября. По словам бывшего волонтера штаба Навального Александра Турковского, западные спонсоры поручили скандальному блогеру, который летал в Штаты за деньгами на гонорары звездам, сделать все возможное, чтобы на митинг пришли как можно больше людей.

«Нужны отчеты, митинг должен быть очень крупным и крутым, поэтому нужно больше призывов от звезд, артистов. Используем дело Устинова», — поделился установками экс-волонтер.

Митинги Навального обычно строятся вокруг «сакральных терпил», которые якобы стали стали жертвами режима. Планировалось, что такой жертвой станет Алексй Миняйло, но он вышел на свободу, поэтому Навальный попросил соратницу Любовь Соболь найти нового козла отпущения, чтобы его поддержала «либеральная богема».

По мнению политолога Сергея Старовойтова, если рассматривать выступления с точки зрения коммуникаций и дополнительных голосов, они бесполезны. Их функция - так называемое ухаживание. Он привел в пример время предвыборной гонки, когда избиратели ждут подарки. Собеседник "Народных новостей" отметил, что избиратели ждут подарков. Они не имеют принципиального значения, но создают благоприятную атмосферу.

«То есть все понимают их бессмысленность, но не могут отказать, потому что это традиция», — отметил Старовойтов.

По мнению известного продюсера Андрея Ковалева, организаторы акции действительно могли заплатить звездам десятки миллионов рублей.