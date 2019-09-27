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18:33   27 Сентября 2019
Россия

«Совкомфлот» и «СКФ Шельф» договорились с ФНС о налоговом мониторинге

«Совкомфлот» и «СКФ Шельф» договорились с ФНС о налоговом мониторинге

Крупнейшая российская судоходная компания ПАО «Совкомфлот» вместе с подразделением ООО «СКФ Шельф» присоединится к системе налогового мониторинга в 2020 году и предоставит доступ к своим учетным системам Федеральной налоговой службе. Об этом сообщает телеканал «360».

Такие меры приняли в ФНС, чтобы быстро контролировать множество операций в онлайн-режиме и улучшить процесс налогового контроля без требования документов у предприятий. Удаленный доступ позволяет сократить трудозатраты при сопровождении налоговых проверок на треть, а также помогает компаниям снизить налоговые риски к минимуму.

Руководитель ФНС Михаил Мишустин отметил, что за четыре года российский бизнес успел оценить преимущества оперативного взаимодействия с налоговыми органами.

«С 2016 года количество участников налогового мониторинга увеличилось в 14 раз, и с 2020 года налоговый мониторинг будет проводиться уже в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30% поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации», — заявил Мишустин.

«Совкомфлот» и «СКФ Шельф» договорились с ФНС о налоговом мониторинге

Гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов отметил, что компания готова к работе с «налоговиками» в новом режиме и собирается дальше укреплять репутацию добросовестного налогоплательщика, придерживающегося принципов открытости и прозрачности своей финансово-хозяйственной деятельности.

В середине сентября глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российский бизнес больше не «трясет» при упоминании налоговой службы и ситуация повернулась в «противоположную» сторону.

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Автор: Тимофей Булочкин
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