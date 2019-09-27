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18:20   27 Сентября 2019
Россия

Ветерана Великой Отечественной войны и его супругу убили в Рязани

Ветерана Великой Отечественной войны и его супругу убили в Рязани

Ветерана Великой Отечественной войны и его супругу убили в Рязани. Возбуждено уголовное дело. Об этом 27 сентября сообщается на сайте СК по Рязанской области. 

По данным следствия, тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения были обнаружены вечером 26 сентября в их квартире. Отмечается, что после осмотра тел были выявлены признаки насильственной смерти. 

«По данному факту следственными органами СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц»,  — сказано в сообщении. 

Известно, что в целях установления личности злоумышленника были назначены генетические, судебно-медицинские и дактилоскопические экспертизы. Проверяются различные версии убийства супругов, в частности корыстный мотив. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #уголовное дело #ветераны #общество

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