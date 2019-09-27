Ветерана Великой Отечественной войны и его супругу убили в Рязани. Возбуждено уголовное дело. Об этом 27 сентября сообщается на сайте СК по Рязанской области.

По данным следствия, тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения были обнаружены вечером 26 сентября в их квартире. Отмечается, что после осмотра тел были выявлены признаки насильственной смерти.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц», — сказано в сообщении.

Известно, что в целях установления личности злоумышленника были назначены генетические, судебно-медицинские и дактилоскопические экспертизы. Проверяются различные версии убийства супругов, в частности корыстный мотив.